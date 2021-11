Marília e a política

Td Talita de Souza

(crédito: Globo/Marília Cabral)

A homenagem da atriz Marisa Orth para a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na última sexta-feira, tem sido alvo de críticas nas redes sociais. A artista postou, no Instagram, um vídeo gravado pela sertaneja durante a eleição de 2018, no qual Marília se declara contra o então candidato Jair Bolsonaro.

"Eu queria dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso. Eu sou uma mulher que batalhei bastante, trabalhei bastante, dentre outras mulheres do sertanejo, para quebrar todo preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza Marília Mendonça é #EleNão. Quero que você mulher repense muito bem se você precisa desse retrocesso, se você merece esse retrocesso na sua vida", disse a artista no vídeo.

Na legenda da publicação, feita no sábado, Orth ressaltou a relevância da cantora para "a mulher brasileira" e o quanto o trabalho dela é "política". "As suas canções são políticas. Ser mulher no Brasil hoje e lutar para ser respeitada é política. Ser uma compositora respeitada no mundo sertanejo é fazer política", escreveu a atriz.

"Que Deus console seus familiares, sua mãe, e que seu filho cresça sabendo da verdadeira guerreira que sua mãe foi", disse ao finalizar a homenagem. Em pouco tempo, vários pessoas repudiaram a escolha do vídeo na postagem, o que fez com que a artista privasse a publicação de novos comentários.

Apesar de encerrar o debate na postagem, ao proibir a criação de novos comentários, Marisa não deixou o assunto morrer. Ela defendeu a escolha do vídeo e afirmou que estava triste, como todos os outros fãs. A artista ainda chamou a atenção para o fato de que Marília era uma diferença em um meio que apoia um "reacionarismo" e por isso manterá viva a opinião da cantora. "Eu vejo no movimento sertanejo um reacionarismo, uma tendência a ultra-direita, um lugar de apoio ao presidente Bolsonaro e eu me preocupo".

Por fim, ela chama os fãs a entenderem que o posicionamento político de Marília era esse e que não se deve separá-la desse entendimento. "Vocês que são tão fãs dessa extraordinária artista, eu lamento, mas essa era a posição política dela", finalizou.