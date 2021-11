Miss Brasil 2021

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Teresa Santos, representante do Ceará, foi coroada vencedora do Miss Universo Brasil 2021. A cearense, de 23 anos, irá defender o país no Miss Universo no mês de dezembro, em Israel. O resultado do concurso foi divulgado em transmissão do evento na noite de terça-feira (9/11). A final havia sido gravada no fim de semana, durante cruzeiro no litoral do Rio de Janeiro.

A miss, que é natural de Fortaleza, foi criada no município de Maranguape e participa do Miss Universo Brasil pela segunda vez. Na primeira, em 2018, ficou em terceiro lugar. Desta vez, Teresa chegou à final ao lado de Gabriela Lacerda, de 19 anos, do Piauí, e Carol Valença, 27, de Sergipe, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Nas redes sociais, ela comemorou o momento e citou passagem da Bíblia: "Há um tempo certo para cada coisa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: Tempo para nascer e tempo para morrer; tempo para plantar e tempo para colher; tempo para matar e tempo para curar; tempo para destruir e tempo para construir de novo; tempo para chorar e tempo para rir".

Homem mais sexy do mundo

crédito: Mark RALSTON/AFP

Ontem, Paul Rudd, de 52 anos, ganhou o título de Homem mais sexy do mundo, de 2021, segundo a revista People. O ator contou que está tendo dificuldades em aceitar a honraria. "Eu tenho consciência o suficiente para saber que quando as pessoas ouvirem que eu seria escolhido para isso, elas dirão, 'O quê?'" disse ele. O ator é conhecido por papéis em filmes como Homem-Formiga e As patricinhas de Beverly Hills.

Ainda segundo a revista, neste mês Rudd se reúne novamente com Will Ferrell para a nova série da Apple TV , The shrink next door, além de assumir uma das grandes franquias de Hollywood, Ghostbusters - Afterlife.

Apesar de todo sucesso nas telas, o ator conta que está mais feliz com a esposa, Julie, com quem está casado há 18 anos, e com os filhos, Jack, 17, e Darby, 12. "Quando eu penso sobre mim mesmo, eu penso em mim como um marido e um pai, como eu sou. Quando não estou trabalhando, eu só saio com minha família. Isso é o que eu mais gosto", disse.