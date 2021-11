A arte de fazer hits

CB Correio Braziliense

(crédito: Paul McCartney - Reprodução / Instagram)

Um dos maiores músicos da história do planeta, Paul Mccartney lançou, na última semana, o livro The lyrics: 1956 to the present, no qual aborda a própria carreira e foca na história de suas composições. O livro acompanha a trajetória do artista desde o comecinho, quando era integrante dos Beatles, passando pelos sucessos da banda de rock Wings até a carreira solo.

O artista, 79 anos, escreveu sua primeira composição aos 14. I lost my litte girl foi escrita em 1956, após o falecimento de sua mãe. Desde então, foram décadas de dedicação aos palcos e à indústria músical, conquistando o público com suas obras. Os destaques vão para Hey jude, Let it be, Penny lane e Tell me who he is, que nunca foi gravada e será disponibilizada aos fãs pela primeira vez.

O livro tem tradução para o português, mas, a pedido do músico, as canções permaneceram em sua língua original. McCartney comenta cada uma com notas, cartas, rascunhos e fotografias pessoais. São 154 composições e 960 páginas, editadas pelo poeta irlandês Paul Muldoon e divididas em dois volumes dispostos em ordem alfabética.

Greta Van Fleet no Brasil

crédito: Divulgação

O quarteto norte-americano Greta van fleet anunciou, nesta semana, que fará um show extra no Rio de Janeiro, dia 3 de maio de 2022. A banda, que estará em turnê com o Metallica pelo país, tocará ainda em Porto Alegre, dia 21 de abril, em Curitiba, dia 23, em São Paulo, dia 25 e em Belo Horizonte, dia 27. A diferença é que no Rio o show será solo. O espetáculo faz parte da tour Dreams in gold, que passará em 2022 pelos Estados Unidos, Europa e América do Sul.

Não é a primeira vez que os músicos vem ao Brasil. Em 2019, a banda tocou no Rio de Janeiro e no Lollapalooza, em São Paulo. Inclusive, a pobreza vista nas cidades impressionou tanto o vocalista Josh Kiszka que serviu como uma das inspirações do músico para escrever The battle at garden's gate.

Antes de chegar ao Brasil, a banda passa por Chile e Argentina, respectivamente. Os ingressos estarão disponíveis ao público geral a partir do dia 12 de novembro, às 10h, no site da Eventim, e ao meio dia na bilheteria oficial, localizada na Jeunesse Arena.