Paolla é a mulher mais sexy do mundo

CB Correio Braziliense

(crédito: Paolla Oliveira/Instagram/Reprodução)

A musa Paolla Oliveira foi escolhida como a mulher mais sexy de 2021 em votação realizada pelo Clube da Vip. Após terminar em oitavo lugar no ano passado, essa foi a primeira vez que a atriz conquistou o título entre outras 100 famosas brasileiras e internacionais.

Entre as 10 mulheres mais sexy, também aparecem: Grazi Massafera (6ª), Deborah Secco (7ª), Dandara Mariana (8ª), Adriane Galisteu (9ª) e Isis Valverde (10ª). Ao todo, a decisão contou com os votos de 88 jurados e 533 celebridades indicadas.

No ano passado, a primeira colocação foi da cantora Iza, que agora ocupa o 2º lugar. No pódio também estão Anitta , Luísa Sonza e Juliette Freire. Paolla Oliveira, que atualmente está em um relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, esteve em todas as listas publicadas, mas é a primeira vez que vence.