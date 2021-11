FALASNEGRAS

CB Correio Braziliense

(crédito: Taís De Verdade/Instagram)

Mais do que ícone de beleza e grande atriz, Taís Araújo é uma voz poderosa quando o assunto é representatividade. Às vésperas da celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, ela trata do espírito de luta que a fizeram popular, desde o marco da carreira, com Xica da Silva (de 1996 na extinta Rede Manchete), até seu último trabalho na TV, como a advogada humanista Vitória de Amor de Mãe, na Globo.

Interpretar Xica da Silva mudou você como artista. Hoje, com a visão mais feminista da sociedade, acha que deveria ser revista a obra?

Acho que, hoje, a obra Xica da Silva tinha que ser revista, sim. E entender essa mulher como a mulher política que ela foi. Ela nunca foi tratada com esse viés. Ela teve atitudes políticas importantes. Sinto que ela foi sempre só sexualizada. Falta contar melhor a trajetória dela.

Às vésperas do 20 de novembro, acredita em conquistas?

Estão vindo as conquistas. Na dramaturgia, acho que tem evolução, mas ainda precisa de muitas coisas. A gente vê muito mais personagens negros, humanizados, mas ainda faltam escritores e diretores negros, uma vez que percebo (a necessidade de) uma questão identitária.