MÚSICA E GASTRONOMIA

CB Correio Braziliense

(crédito: HBO/ Divulgação)

"Cozinhar é um gesto de amor", reflete Sandy. É a partir desse entendimento da artista que a HBO Max estreia a mais nova série da plataforma. O streaming lançou na última quinta-feira a série Sandy Chef, em que a cantora vai para a cozinha e, auxiliada por alguns dos melhores chefs do Brasil, faz pratos elaborados para ela e familiares.

A produção original HBO Max é a versão brasileira do sucesso Selena Chef, estrelado por Selena Gomez. Quando convidada, Sandy encontrou brechas na agenda para poder estrelar o seriado de seis capítulos. "Amo programas culinários e nunca tinha me imaginado apresentando um", conta a cantora, que teve o auxílio de profissionais do calibre de Paola Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e João Diamante, para aprender as receitas, e da família, para executar os pratos.

"Amo cozinhar, mas tenho pouca prática", confidencia Sandy. Contudo, depois dessa experiência, ela já se sente à vontade para dar dicas a quem pretende começar a aprender novas e difíceis receitas. "Concentrar-se em tudo, colocar muito foco no que está fazendo e, o mais importante, organização. Quando estiver cozinhando, estar com tudo separado e à mão", aconselha Sandy aos mais novos chefs de cozinha de casa.

Para Sandy, assim como a música, a culinária é uma expressão. "É uma mágica que acontece ali", acredita a cantora.