Estreia marcante

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Interpretar um personagem doído, abusado sexualmente, machucado emocionalmente não deve ser das tarefas mais fáceis. Agora, imagina se essas dores e emoções se confundem com as da atriz. Aí o desafio deve ser elevado à enésima potência. Assim foi com Tamirys O'hanna, que estreia com toda a força como Leandro/ Leandra na contundente segunda temporada de Segunda chamada, disponível no catálogo do Globoplay.

Na série de Carla Faour e Júlia Spadaccini, Leandra sofre abuso sexual em casa e, quando denuncia, acaba expulsa de casa, como se não fosse ela a vítima. Nas ruas, como Leandro (identidade masculina que a protege), acaba se juntando a Hélio ( Ângelo Antônio) e voltando a estudar na escola Carolina Maria de Jesus, onde é acolhida por professores como Lúcia (Débora Bloch).

"Leandro/Leandra traz a marca da violência. A personagem sofre um abuso sexual dentro de casa e, para sobreviver e fugir daquele contexto, acaba indo para rua. É justamente fora de casa e no contexto de rua que ela encontra uma família, um clã que a protege. A história é dar foco à violência doméstica contra mulheres", afirma Tamirys. "Leandra é uma sobrevivente da ficção, mas existem milhares de meninas e meninos da vida real que não tiveram a mesma possibilidade", comenta.

Até por experiência própria, Tamirys sabe que a vivência de Leandra passa longe de ser apenas ficção. Infelizmente, a violência contra a mulher no país é um problema social dos grandes. "Recebi muitas mensagens de meninas que infelizmente passaram por abusos e algumas delas, se vendo representadas na ficção, conseguiram analisar as violência vivenciadas por elas. É como se a personagem falasse com elas: 'não estamos sozinhas!'. Uma pessoa que sofre violência sexual é uma sobrevivente", conta.

A atriz reflete: "Essa marca nos acompanha para o resto da vida. Eu mesma sou uma sobrevivente de um abuso sexual, e, quando aconteceu, achei que fosse morrer. Por vários motivos. Só consegui me libertar quando entendi que o que tinha acontecido não era culpa minha e que um abuso sexual não me tornava uma vítima para sempre. Quem tem culpa e precisa ser criminalizado é o agressor e o abusador. Nós enquanto sociedade precisamos zelar pela vida de nossas meninas e mulheres. Precisamos encorajar as jovens a denunciar os agressores, e precisamos defender políticas públicas para que essas mulheres se sintam seguras para procurar ajuda."

A série Segunda chamada está no Globoplay é um ótimo exemplo de como teledramaturgia e realidade podem andar juntas, uma ajudando a outra.

A volta de campeões

crédito: Band/ Divulgação

Os campeões Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi e Rodrigo Massoni estão de volta ao MasterChef. Mas desta vez, é na condição de convidados. O sexteto vai apresentar pratos que os marcaram no reality show e desafiarão os amadores da vez a reproduzi-los na prova de eliminação. Antes disso, porém, os cozinheiros terão que fazer uma prova com um dos maiores medos deles: chocolate. O consolo é que a melhor receita entrará para o cardápio do novo hotel do chocolatier Alê Costa.

Hassum na Tatá

crédito: Multishow/ Divulgação

Leandro Hassum é o convidado de hoje no Lady night, late show de Tatá Werneck cuja sexta temporada estreou ontem. Na conversa, o humorista compartilha os bastidores da vida no exterior e fala sobre as diferenças entre o humor brasileiro e o americano. "Aqui no Brasil é difícil fazer as pessoas rirem. Lá qualquer coisa que você conta eles dão risada. Americano gosta muito de trocadilho, de piadinha, aqui no Brasil a gente tem que suar!", compara. A semana continua com o ator Ary Fontoura, amanhã; a atriz Lilia Cabral, na quinta-feira; e a chef Paola Carosella, na sexta. O programa vai ao de segunda a sexta, às 23h15, no Multishow.

Até a volta!

A coluna entra de férias a partir de hoje. Na edição de 30 de novembro estaremos de volta com novidades, entrevistas e análises da televisão. Até lá!