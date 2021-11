A vingança de Frida

CB Correio Braziliense

(crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Frida Khalo bateu, na última terça-feira (16/11), um recorde de valor em leilão por preço de obra de um artista latino-americano. A pintura recordista foi o autorretrato 'Diego e Eu', pintado em 1949, leiloado na casa Sotheby's, em Nova York.

A tela, que teve US$ 30 milhões (R$ 165 milhões) como preço inicial, mostra a autora de frente com a figura de Diego Rivera inserida na testa como uma presença inquietante. A obra acabou sendo arrematada por 34,9 milhões (R$ 191,9 milhões), preço que desbancou o próprio Diego Rivera - seu marido - do topo do pódio como artista plástico latino-americano mais valorizado, que era de US$ 10 milhões, em 2018, pela obra 'Os Rivais'.

Antes do leilão, o autorretrato de Kahlo já havia superado outro recorde numa disputa anterior, em setembro de 2021, com um preço de US$ 26 milhões. "Diego e Eu" havia ido a leilão pela última vez em 1990, também pela Sotheby's, quando foi vendida por US$ 1,4 milhão.

O preço mais alto pago anteriormente por uma obra de Kahlo foram os US$ 8 milhões da tela "Dois nus no bosque", de 1939, vendido há cinco anos. Por isso a "Sotheby's" comemorou o resultado do leilão e a valorização financeira da obra de Kahlo.

O quadro simboliza a difícil relação entre os dois artistas e, sobretudo, a contínua presença de Rivera na vida e na estética de Kahlo, com a figura de Diego, que exibe um terceiro olho na testa, fiscalizando a visão e a vida de sua esposa. Pintada meia década antes da morte de Kahlo e considerada o último de seus numerosos autorretratos, a obra foi criada durante um dos períodos mais conturbados da autora, devido à dor física que sofria como resultado de múltiplas cirurgias.

"Pintado no mesmo ano em que seu amado Diego embarcou em um romance com sua amiga María Félix, este poderoso retrato é a articulação pictórica de sua angústia e dor. O resultado do leilão poderia ser definido como a máxima vingança, mas na verdade é a máxima validação do extraordinário talento e do atrativo global de Kahlo. É um resumo pintado de toda a paixão e a dor de Kahlo, um bruto poder emotivo da artista", comentou Anna di Stasi, diretora da Sotheby's.