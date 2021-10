TM Thays Martins

(crédito: ylan Kereluk de White Rock/ WIkipedia )

Um estudo aponta que os vikings estiveram no continente americano há exatos mil anos. Eles teriam desembarcado no Canadá séculos antes da viagem de Cristóvão Colombo às Américas, em 1492. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, analisaram o impacto da radiação cósmica sobre madeiras do sítio arqueológico de de L'Anse aux Meadows, na região da Terra Nova e Labrador, no extremo leste do Canadá.