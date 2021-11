Consultas urológicas em queda

AB Agência Brasil

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) alerta sobre os impactos da pandemia da covid-19 no setor, especialmente na realização de diagnósticos e de tratamentos do câncer de próstata. As cirurgias para retirada da próstata por câncer tiveram redução de 21,5% na comparação entre 2019 e 2020. O alerta é feito no mês em que se desenvolve a campanha mundial Novembro Azul, que tem a intenção de chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina.