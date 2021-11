Pfizer prevê receita de US$ 36 bilhões

AF Agencia France Presse

(crédito: Frederic J. Brown/AFP)

A farmacêutica americana Pfizer elevou, ontem, as estimativas de receita anual pela vacina contra a covid-19, Comirnaty, que desenvolve junto à empresa de biotecnologia alemã BioNTech, citando a forte demanda fora dos Estados Unidos. A empresa espera vender a vacina, neste ano, por US$ 36 bilhões. A previsão anterior era de US$ 33,5 bilhões. De julho a setembro, a Pfizer registrou vendas de US$ 24,1 bilhões, mais que os US$ 22,7 bilhões esperados por Wall Street. O lucro líquido do grupo no período foi de US$ 8,15 bilhões.