Benefícios da masturbação

CG Camilla Germano

(crédito: agencia de saúde da Austrália )

A Agência de Saúde de Queensland, na Austrália, lançou uma campanha incentivando a masturbação. O texto ressalta que a prática é normal e uma forma saudável de conhecer o próprio corpo. Um dos trechos do texto ressalta que a masturbação pode trazer vários benefícios para o corpo. Alguns exemplos citados são uma imagem positiva sobre os corpos - especialmente entre as mulheres -, noites melhores de sono, redução de estresse e também deixar as pessoas mais relaxadas.