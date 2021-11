Cobertura vacinal de 80% 

AB Agência Brasil

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado pela instituição, adverte para a necessidade de cautela na retomada de eventos sociais com aglomeração, considerando somente o percentual de adultos completamente vacinados. Os pesquisadores do Observatório afirmaram ser fundamental que se atinja o patamar de 80% de cobertura vacinal da população total para que sejam retomados eventos com grande público. Alcançada essa meta, alertam que, além dos adultos, a campanha de imunização deve atingir também crianças e adolescentes.