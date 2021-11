TM Thays Martins

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a miopia a epidemia do século XXI. De acordo com a American Academy of Ophthalmology, se nada for feito para barrar o aumento dos casos, até 2050, 50% da população mundial terá a doença. E a pandemia não ajudou nesse processo. Sete em cada 10 médicos entrevistados em um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) identificaram aumento de miopia em crianças durante a pandemia.