(crédito: Getty Images)

Parece haver um horário ideal para dormir — entre 22h e 23h — associado a uma melhor saúde do coração, sugerem pesquisadores que analisaram 88 mil voluntários. A equipe por trás do estudo, conduzido pelo UK Biobank, acredita que a sincronização do sono para corresponder ao nosso relógio biológico interno pode explicar a associação encontrada com um risco reduzido de ataques cardíacos e derrames.