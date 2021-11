8 milhões de toneladas de lixo

CB Correio Braziliense

(crédito: ANTHONY WALLACE)

O aumento do uso de plásticos e descartáveis, como máscaras e luvas, durante a pandemia é uma ameaça a rios e oceanos. Pela primeira vez, um estudo projeta a magnitude e os possíveis impactos desse problema ambiental. A estimativa de cientistas da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, e da Universidade de Nanjing, na China, é de que, em decorrência da crise sanitária, mais de 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos foram gerados globalmente, com mais de 25 mil toneladas entrando no oceano global.