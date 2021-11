CB Correio Braziliense

(crédito: CB D.A Press)

Publicações compartilhadas afirmam que as mulheres negras têm um DNA mitocondrial com "todas as variações possíveis para cada tipo de ser humano", devido à existência do chamado "Eve Gene". Mas a afirmação é enganosa: embora a espécie humana tenha se originado na África e os habitantes desse continente apresentem uma maior diversidade genética, segundo cientistas, esse boato distorce o conceito de "Eva mitocondrial".