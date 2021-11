Fome no útero afeta saúde do adulto

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruna Yamaguti/Divulgação)

Pesquisadores coletaram, em arquivos históricos, registros médicos detalhados sobre mulheres que estavam grávidas durante o período de escassez, como na guerra, e, desde então, estão analisando a saúde física e mental dos filhos dessas mulheres, hoje idosos. Essas pessoas apresentam maior incidência de obesidade, de colesterol alto, de diabetes tipo 2 e de problemas cardiovasculares do que a população em geral. Um motivo provável é que essas pessoas tiveram seus corpos "programados" desde o útero para sobreviver com muito pouca comida. Ao longo do tempo, isso se converteu em um problema de saúde.