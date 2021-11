Avanços na criação de robôs

CB Correio Braziliense

(crédito: MARCO BERTORELLO)

Fazer com que os autômatos tenham mãos versáteis, como as dos humanos, é um desafio entre os profissionais da robótica. Resultados de dois estudos divulgados neste mês sinalizam avanços nessa área. Uma equipe da Espanha desenvolveu o primeiro protótipo de dedos adaptáveis altamente articulados e capazes de girar em torno do próprio eixo. Já cientistas dos Estados Unidos criaram um sistema de injeção a ar que permitirá com que as máquinas tenham um "toque suave".