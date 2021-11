Aves menores na Amazônia

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

Um estudo desenvolvido por pesquisadores norte-americanos mostra que até mesmo as áreas mais remotas da Amazônia, onde o ser humano ainda não chegou, estão sendo impactadas pela mudança climática. De acordo com o trabalho, resultado de um monitoramento realizado nas últimas quatro décadas, as aves da região estão sofrendo mutações. Segundo os cientistas, as condições mais quentes e secas estão diminuindo o tamanho do corpo de pássaros da floresta tropical, ao mesmo tempo em que aumentam a envergadura das asas.