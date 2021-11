Madrugada com eclipse lunar

BG BBC Geral

O eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos ocorrerá amanhã e poderá ser visto do Brasil. No auge do fenômeno, a Lua terá mais de 97% da superfície coberta pela sombra da Terra e ganhará uma aparência avermelhada. O fenômeno começa por volta das 4h19 da madrugada e deve durar pouco mais de 3 horas. Porém, ele pode ser observado uma hora antes, quando a Lua entra na penumbra da Terra (parte externa da sombra). Nesse momento, o satélite escurece, ainda que de forma sutil.