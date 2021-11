CB Correio Braziliense

MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Lobão contraria as orientações que Gael dá para Karina. João não gosta de ver Duca consolar Bianca. Dandara passa mal durante a luta de Karina. Karina se machuca, e Gael corre para ajudar a filha. Gael se preocupa com o desmaio de Dandara. Karina volta para casa com a perna engessada. Wallace é expulso da Khan e perde seu patrocínio. Gael garante a Dandara que não tentará visitar Karina. Gael vai à casa de Lobão disfarçado, e Pedro o reconhece. Lobão exige uma explicação de Luiz. Roberta decide promover um concurso de música na Aquazen. Lobão flagra Gael em sua casa.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Globo - 18h27

Classificação indicativa: 10 anos

Leopoldina e Augusto se beijam, e Isabel, Teresa e Pedro comemoram a união dos dois. Eudoro defende Dolores de Tonico e acaba passando mal. Diego afirma que Pilar pode contar com ele. Guebo desconfia de que Zayla está envolvida na separação de Samuel e Pilar. Teresa e Leopoldina agradecem o apoio de Luísa com Augusto. Hilário e Prisca encontram o dinheiro guardado de Quinzinho e doam para a Ordem Terceira. Lota tenta beijar Quinzinho. Batista se apresenta à família como sobrevivente do naufrágio. Para afastar Samuel, Pilar pede para namorar Diego.

PEGA PEGA

Globo - 19h38

Classificação indicativa: 10 anos

Dom pergunta a Mariazinha o que Sabine fez contra sua fami?lia biolo?gica. Anto?nia termina o namoro com Dome?nico. Mariazinha conta a todos que Sabine levou Dom para Genebra quando o encontrou na praia. Madalena acusa Sabine de ter roubado seu filho, e ela passa mal. Malagueta e? levado para o presi?dio. Arlete incentiva Ju?lio a ir atra?s de Anto?nia. Adriano avisa a Dom que Sabine tera? que colocar um marcapasso no corac?a?o. Luiza procura Bebeth para conversar. Anto?nia se surpreende ao chegar em casa e ser abordada por Ju?lio.

IMPÉRIO

Globo - 21h17

Classificação indicativa: 12 anos

José Alfredo desabafa com Josué. Maurílio e Silviano conversam na porta da delegacia. Maria Marta vai à casa de Maria Ísis. José Alfredo fala ao telefone com Maria Ísis. Salvador encontra um amigo pintor. Naná dá um ultimato em Xana. Vicente conversa com Antônio e Luigi na cozinha. Téo Pereira termina a biografia do Comendador. Robertão diz a Érika e Téo que vai acertar com Giancarlo os detalhes da viagem para o Japão. Maria Marta e Amanda desaprovam o vestido que Maria Clara escolheu para Cristina ir ao seu casamento com Vicente. Kelly faz hambúrgueres no trailer de Léo e Amanda. Enrico e Beatriz falam ao telefone.