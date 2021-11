Como treinar o seu dragão 2

CB Correio Braziliense

(Globo, 15h)

(How to Train Your Dragon 2, EUA, cor, animação, 2014, 103 min) De Dean DeBlois. Com Rodrigo Lombardi, Jay Baruchel, Cate Blanchett. Cinco anos após convencer os habitantes de seu vilarejo que os dragões não devem ser combatidos, Soluço (voz de Jay Baruchel) convive com seu dragão Fúria da Noite, e estes animais integraram pacificamente a rotina dos moradores da ilha de Berk. Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre uma caverna secreta, onde centenas de novos dragões vivem. O local é protegido por Valka (voz de Cate Blanchett), mãe de Soluço, que foi afastada do filho quando ele ainda era um bebê. Juntos, eles precisarão proteger o mundo que conhecem do perigoso Drago Bludvist (Djimon Hounson), que deseja controlar todos os dragões existentes.