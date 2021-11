Dois anos e uma eternidade

CB Correio Braziliense

(Globo, 15h15)

(The Bridge, EUA, cor, comédia, 2016, 100 min) De Mike Rohl. Com Katie Findlay, Wyatt Nash, Ted McGinley. Ryan (Wyatt Nash) e Molly (Katie Findlay) são dois novos estudantes da Universidade de Belmont. Os dois se conhecem no primeiro dia de aula e acabam se tornando parceiros de estudos. A ponte para o relacionamento dos dois se dá em uma livraria local, onde se encontram para estudar. um local que se torna parte essencial para a história da vida dos dois, que se tornam cada vez mais prócimos.