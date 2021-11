CB Correio Braziliense

MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Lobão retoma o celular de Nat com Duca. Lobão guarda o celular de Nat em seu armário secreto. Karina pede que Pedro a ajude a descobrir o que Lobão esconde em seu armário. João despreza Bianca. Nando e Marcelo convidam João para apresentar a Batalha Musical na Aquazen. Karina consegue abrir o armário de Lobão. Lobão descobre que Karina abriu o seu armário.

nos tempos do imperador

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Solano comenta com Elisa que surpreenderá Dom Pedro. Tonico agride Dolores, e Eudoro se desespera. Orientado por Tonico, Nino se aproxima de Celestina para se infiltrar no sarau organizado por Luiza. Zayla afirma a Samuel que jamais desistirá dele. Eudoro implora para que Nélio salve Dolores de Tonico. Pedro desconfia da presença de Nino no sarau. Samuel confronta Pilar, e Zayla se enfurece. Lota se declara para Quinzinho. Embriagado, Nélio agride Tonico.

pega pega

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Na delegacia, Eric conta como Maria Pia aceitou gerar Bebeth a pedido de Mirella. Bebeth discute com Isabel e a acusa de ter causado a briga dos pais antes de Mirella sofrer o acidente. Siqueira pergunta a Maria Pia se foi ela quem provocou o acidente de Mirella. Lourenc?o pede ajuda a Douglas para consultar, nos arquivos do hotel, se Mariazinha e Li?gia estavam no spa do Carioca Palace no dia do acidente de Mirella.

império

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Maria Marta e José Alfredo saem apressados de casa. Danielle questiona as atitudes de Bruna. Xana conversa com Naná e Antônio, mas os dois pegam no sono. Maria Marta e José Alfredo chegam ao hotel de Maurílio. Cláudio e Leonardo correm pela orla do Rio. Xana se assusta ao acordar e ver Antônio. Todos tomam café na pensão de Xana. Ismael e Lorraine vão à joalheria Império. José Alfredo conta a Maria Marta a conversa que teve com Ismael e Lorraine. O Comendador sai com Josué em busca de Fabrício Melgaço. José Alfredo deixa João Lucas encarregado do comando da Império. José Pedro encontra Silviano e Maurílio.