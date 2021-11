Arthur, o milionário irresistível

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros. Pictures/ Divulgação)

(Globo, 15h15)

(Arthur, EUA, comédia, 2011, 110 min) De Mark Pellington. Com Russell Brand, Jennifer Garner e Helen Mirren. Arthur Bach (Russell Brand) é um bilionário irresponsável, que sempre contou com a ajuda de Hobson (Helen Mirren), sua babá, para colocar a vida em ordem. Agora ele está prestes a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre: optar por um casamento arranjado com Susan Johnson (Jennifer Garner), que permitirá a manutenção do seu estilo de vida luxuoso, ou ir em busca de Naomi (Greta Gerwig), a única mulher que amou.