Um tira da pesada

CB Correio Braziliense

(crédito: Internet/Reprodução)

(Globo, 15h15)

(Martin Brest, comédia, 1985, 105 min) De Beverly Hills Cop. Com Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton. Poucas horas depois de chegar em Detroit Mikey Tandino (James Russo) foi morto. Axel Foley (Eddie Murphy), policial e seu melhor amigo, viaja para Los Angeles, pois tinha sido o último lugar onde Mikey trabalhara. O emprego de Mikey tinha sido conseguido por Jenny Summers (Lisa Eilbacher), amiga de ambos, que administra uma famosa galeria de arte em Beverly Hills. Porém Foley tem de fazer tudo informalmente, pois está fora do caso, e pretende seguir a pista do possível mandante do crime, Victor Maitland (Steven Berkoff), o chefe de Jenny e dono da galeria. Apesar de Maitland ser considerado um dos maiores marchands do país, Axel acredita que ele usa o mercado de arte como fachada e consegue que dois relutantes policiais locais, Billy Rosewood (Judge Reinhold) e Taggart (John Ashton), se unam a ele nas investigações.