CB Correio Braziliense

MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h55

Classificação indicativa: livre

João fica exultante com seu namoro com Bianca. Karina tenta decifrar a senha do celular de Lobão. A Galera da Ribalta e Mari são os finalistas da Batalha Musical, e Sol e Pedro concordam em adiar a conversa com a banda. Karina descobre que a senha do telefone de Lobão é a data de aniversário de Gael. Jeff comemora o sucesso de Mari, e Wallace apoia Sol. Karina liga para Gael do celular de Lobão e afirma que o ama.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Globo - 18h28

Classificação indicativa: 10 anos

Tonico se revolta contra Pilar e Dolores por conta do novo testamento de Eudoro. Zayla finge para Olu e Cândida que desistirá de Samuel. Luísa revela a Teresa que Nino está enganando Celestina. Hilário e Prisca tentam convencer Vitória a se casar com Quinzinho. Gastão concorda com Tonico sobre uma possível guerra com o Paraguai, e Caxias se preocupa. Isabel e Luísa visitam Guebo. O plano de Lupita dá certo e Lota agarra Quinzinho. Isabel se decepciona com Gastão. Samuel rejeita Zayla, e Tonico a conforta.

PEGA PEGA

Globo - 19h34

Classificação indicativa: 10 anos

Anto?nia afirma a Dome?nico que está deixando a polícia porque ama Ju?lio. Li?gia sugere que ela e Athai?de fujam do país. Sandra Helena conta a Agnaldo que acredita que Ani?bal esteja envolvido com a morte de Mirella. Dom pede a Ta?nia que fique de olho em Sabine. Maria Pia garante a Malagueta que sempre estara? a seu lado. Sandra Helena procura Eric para falar sobre a morte de Mirella.

Lugar ao Sol

Globo - 21h17

Classificação indicativa: 12 anos

Os gêmeos Christian e Renato, separados na infância, completam 18 anos. Enquanto Christian comemora seu aniversário em um abrigo, Renato celebra com sua família adotiva, Elenice e José Renato. Avany se emociona ao discursar sobre o último dia de Christian no abrigo. Elenice presenteia Renato com um apartamento, enquanto Christian recebe de Ravi um porta-retrato de presente para seu novo lar. Christian promete a Ravi que virá buscá-lo quando o menino completar 18 anos.