CB Correio Braziliense

MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Lincoln se desespera e acusa Jeff de mentiroso. Mari desiste de cantar na Batalha Musical. Delma chega com Tomtom na Aquazen, e Roberta incentiva Marcelo a se aproximar da filha. Bete acolhe Mari, Jeff e Joaquim em sua casa. Heideguer descobre que Cobra mantém contato com sua família. Rute afirma para Lincoln que uma família é feita de amor. Jeff compra passagens para voltar para Joaçaba com Mari e Joaquim. Roberta conversa com Tomtom sobre bebês, e Marcelo se irrita. Lincoln pede perdão a Jeff e insiste para que o filho desista de viajar.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Globo - 18h27

Classificação indicativa: 10 anos

Teresa acredita que Pedro tenha se confundido ao achar que viu Solano. Tonico e Solano comemoram o susto de Pedro. Diego insiste para que Pilar venda sua fazenda. Nélio e Dolores se beijam. Pedro implora para ter mais uma noite com Luísa, e Teresa os vê. Luísa e Teresa trocam elogios. Samuel alerta Pilar sobre Diego, mas acaba discutindo com a amada.

PEGA PEGA

Globo - 19h38

Classificação indicativa: 10 anos

Madalena pede demissa?o para Li?gia, e Maria Pia fica arrasada. Eric pede um tempo a Arlete para digerir o segredo que ela lhe contou. Gabriel avisa a Douglas que na?o quer morar com a ma?e. Eric pede a Se?rgio uma listagem de seus bens. Pedrinho diz a Li?gia que ela e Athai?de sa?o a grande decepc?a?o de sua vida. Ju?lio pergunta a Arlete o que Eric foi fazer em sua casa.

UM LUGAR AO SOL

Globo - 21h17

Classificação indicativa: 12 anos

Christian/Renato aluga um quarto em uma pensão para Ravi e pede que o amigo pegue seus documentos com Lara. Ravi se sente incomodado de ter que mentir para Lara. Christian/Renato descobre que tem uma conta conjunta com a mãe no banco. Castilho deixa claro para Santiago que ele deve parar de trabalhar por causa de sua saúde. Túlio reclama com Ruth por achar pequeno o valor que estão desviando da empresa de Santiago.