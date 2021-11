CB Correio Braziliense

MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Não há exibição

aos sábados.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Globo - 18h27

Classificação indicativa: 10 anos

Teresa se assusta ao ver Solano, que ameaça os imperadores do Brasil. Isabel e Gastão se amam. Guebo revela sua admiração por Samuel. Pilar e Dolores decidem não vender sua fazenda. Exultante, Augusto revela que conseguiu a permissão para se casar com Leopoldina. Quinzinho conta a Lota que ela foi enganada por ele e Vitória. Samuel recebe mais uma ameaça dos coronéis e decide interromper suas obras. Luísa aconselha Pedro a evitar uma guerra com Solano, mas Caxias avisa que as tropas brasileiras já chegaram ao Uruguai.

PEGA PEGA

Globo - 19h38

Classificação indicativa: 10 anos

Bebeth incentiva Douglas a lutar por Gabriel. Siqueira pede para Anto?nia voltar a? poli?cia, mas a investigadora afirma que está feliz com sua escolha de ficar com Júlio. Maria Pia diz a Madalena que está? difi?cil ficar em casa sem sua presenc?a. Rogério avisa a Maria Pia que Malagueta quer ve?-la. Malagueta pergunta a Maria Pia o motivo de ela na?o ter lhe dito que gerou Bebeth.

UM LUGAR AO SOL

Globo - 21h17

Classificação indicativa: 12 anos

Ravi tenta demover Christian/Renato de se casar, sem sucesso. Durante o casamento, Noca joga tarô para a neta e a aconselha a matar o amor que sente por Christian. Rebeca e Túlio discutem. Ilana fica preocupada com o comportamento de Rebeca. Lara afirma à avó que quer deixar o Rio de Janeiro. Ravi se despede de Lara dizendo que o Christian que ela conheceu está morto. Ravi leva Bárbara e Christian/Renato para o aeroporto.