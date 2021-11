CB Correio Braziliense

(crédito: Sony Pictures/Divulgação)

(Globo, 15h15)

(comédia, 2017, 115 min) De Will Gluck. Com Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Rose Byrne. Annie (Quvenzhané Wallis) é uma jovem órfã que vive em um orfanato comandado com mão de ferro pela senhora Hannigan (Cameron Diaz). Sua vida muda ao ser escolhida para passar alguns dias na mansão de um milionário político (Jamie Foxx), onde acaba fazendo amizade com seus funcionários e sendo usada para fins eleitoreiros.