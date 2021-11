CB Correio Braziliense

(Globo, 12h)

(Demain Tout Commence, EUA, comedia, 2017, 116 min) De Hugo Gélin. Com Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy. Em Uma Família de Dois, Samuel (Omar Sy) nunca teve muitas responsabilidades. Levando uma vida tranquila ao lado das pessoas que ama no litoral sul da França, ele vê tudo mudar com a chegada inesperada de uma bebê de poucos meses chamada Glória, sua filha. Incapaz de cuidar da criança, ele corre para Londres a fim de encontrar a mãe biológica, mas, sem sucesso, decide criá-la sozinho. Oito anos depois, quando Samuel e Glória se tornam inseparáveis, a mãe retorna para recuperar a menina.