MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Jeff faz as pazes com Lincoln, e a família se une novamente. Tomtom comenta com Pedro que acredita que Roberta esteja grávida. Incentivado por Cobra, Edgard decide beijar Lucrécia para afastar Heideguer. A banda de Sol vence a Batalha Musical e Pedro se entristece. Marcelo afirma a Delma que não quer ter um filho com Roberta. Ernesto chega ao local do encontro. Karina se desespera, tenta arrombar a porta da casa de Lobão e acaba se machucando

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Globo - 18h27

Classificação indicativa: 10 anos

Caxias descobre que Solano Lopez ameaçou o Brasil para Pedro. Luísa sofre com seu afastamento de Pedro. Samuel confronta Diego e afirma que Nélio está enganando Dolores e Pilar. Lupita incorpora o espírito de Germana, e assusta Vitória. Dolores enfrenta Tonico, que repreende Nélio pelo fracasso de seu plano para comprar a fazenda da esposa. Nélio confessa que mentiu para Dolores. Pilar flagra Diego conversando com Tonico.

PEGA PEGA

Globo - 19h38

Classificação indicativa: 10 anos

Malagueta tenta entender o motivo de Maria Pia ter escondido que gerou Bebeth. Ani?bal se nega a responder a Eric sobre o que sabe da morte de Mirella. Eric comemora ao descobrir que Luiza esta? gra?vida. Maria Pia acalma Luiza sobre os enjoos da gravidez. Dome?nico avisa a Anto?nia que Evandro e Mo?nica foram presos.

Um Lugar ao Sol

Globo - 21h17

Classificação indicativa: 12 anos

Renato/Christian diz a Santiago que ligou para o motorista para se desculpar pela atitude rude que Bárbara teve com o rapaz. Noca incentiva Lara a seguir em frente com seu novo emprego na cantina da escola. Ravi fica alarmado ao ouvir Joy entrar em seu apartamento para se esconder da polícia. Cecília resolve posar para a campanha com Rebeca, que se incomoda com o sucesso da filha. Ilana sugere a Rebeca que termine seu casamento com Túlio. Hannah anuncia que está grávida. Renato/Christian fica surpreso ao saber que Bárbara parou de tomar anticoncepcional. Lara percebe que Noca armou um encontro com Mateus. Renato/Christian descobre que o irmão matou uma pessoa atropelada. Renato/Christian pensa em Lara.