CB Correio Braziliense

MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Karina desconfia de que Ernesto seja funcionário do laboratório em que foi realizado o exame de DNA. Dalva passa mal, e Duca a leva para o hospital. Sol e Pedro comunicam o fim da banda, e Nando avisa que eles podem ser desclassificados da Batalha Musical. Heideguer e Lobão pensam em uma forma de convencer Duca a entrar em seu esquema de apostas. Lobão descobre que Karina está com o celular de Pedro. Dalva precisa de cirurgia e Gael sugere que Duca peça ajuda a Heideguer. Sol e Paula convocam Marcão para tocar em sua nova banda. Heideguer e Lobão armam para que a final do Warriors seja entre Duca e Cobra. Lobão devolve o celular de Pedro e ameaça o menino. A cirurgia de Dalva é bem-sucedida.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Globo - 18h27

Classificação indicativa: 10 anos

Lupita e Batista acodem Quinzinho. Cândida prevê a aproximação de Zayla e Tonico. Luísa aconselha Gastão a amar o Brasil para se aproximar de Isabel. Caxias alerta Pedro sobre o comportamento de Gastão na Câmara. Lupita e as crianças explicam a Vitória as armações de Quinzinho. Dolores afirma gostar de Nélio. Diego beija Pilar. Lota impede que Bernardinho conte a Batista sobre o beijo em Quinzinho. Luísa confessa a Pedro que sente ciúmes de Teresa. Gastão pede perdão a Isabel. Cândida pede que Zayla se afaste de Tonico.

PEGA PEGA

Globo - 19h38

Classificação indicativa: 10 anos

Dom afirma a Madalena e Cristo?va?o que, por ele, na?o denunciaria Sabine. Lourenc?o diz a Anto?nia que descobriu que o a?libi de Li?gia para o dia da morte de Mirella e? falso. Anto?nia escuta uma conversa suspeita de Nina e conta a Dome?nico. Dom garante a Eric que ele ainda e? seu so?cio. Ci?ntia pede demissa?o do hotel e conta a Nelito que esta? namorando Lourenc?o. O Juiz inicia a audie?ncia referente ao furto ocorrido no Carioca Palace Hotel.

Um Lugar ao Sol

Globo - 21h17

Classificação indicativa: 12 anos

Renato fica agitado ao se lembrar do atropelamento que causou. Ravi é acusado de roubo e detido equivocadamente. Renato é pego por policiais depois de comprar drogas no apartamento de Rui. Christian se desespera ao saber o valor da fiança para tirar Ravi da cadeia. Bárbara paga a fiança de Renato e põe fim ao relacionamento. Elenice deixa Renato apreensivo ao avisar que a situação financeira da família está mal. Renato promete a Bárbara que vai parar de beber e usar drogas. Anchieta despede Christian, que decide procurar um traficante para tirar Ravi da cadeia. A mochila de Christian é roubada. Christian diz a Lara que terá que fugir da cidade, e avisa à namorada que ela e Ravi correm perigo..