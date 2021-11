CB Correio Braziliense

MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Luiz entra na Khan, mas Pedro, Rominho e Luka conseguem esconder a presença de Ernesto. Heideguer e Henrique conferem as apostas no Warriors e descobrem que Duca é o menos cotado para vencer. Bianca chega para torcer por Duca. Delma sugere que Marcelo se afaste dos problemas por um tempo. Pedro conta para Karina que Ernesto anunciou que contará a todos o trato que fez com Lobão. Heideguer acredita que Lobão fechou o acordo para que Yuri perdesse a luta e aposta alto em Duca. Yuri parte para cima de Duca.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Globo - 18h27

Classificação indicativa: 10 anos

Justina comenta com Cândida que Zayla a sondou sobre Mariana, a irmã de Samuel. Caxias comunica a Pedro que o presidente do Uruguai foi deposto, como queriam. Nicolau vê quando Celestina lê uma carta de Nino. Leopoldina e Teresa desconfiam do comportamento de Celestina. Zayla descobre que Pilar rompeu com Diego. Celestina se encontra com Nino às escondidas. Cândida confronta Zayla na frente de Olu, Samuel e Pilar.

PEGA PEGA

Globo - 19h38

Classificação indicativa: 10 anos

Expedito impede Nina de falar com Sabine. Nina informa a Athai?de que Ani?bal na?o falou durante o depoimento. Li?gia procura Madalena na tentativa de convence?-la a denunciar Sabine. Ani?bal decide contar tudo que sabe sobre a morte de Mirella, depois que recebe a visita de Dulcina. Eric procura Ju?lio e pede que ele faça um exame de DNA.

Um Lugar ao Sol

Globo - 21h17

Classificação indicativa: 12 anos

Renato/Christian finge não conhecer Josias. Ravi acredita em Joy e dá dinheiro para a moça comprar remédio para o irmão. Yasmin vê Joy esconder o dinheiro que Ravi lhe deu no barraco de Inácia. Noca incentiva Dalva a aprender a ler. Mateus convence Lara que ambos podem ser amigos. Renato/Christian presenteia Ravi com um celular. Ravi diz a Renato/Christian que ele nunca voltará a ser quem era. Ravi entrega para Renato/Christian o endereço de Lara. Santiago fica emocionado ao saber que Bárbara lhe dará um neto. Joy não atende as ligações de Ravi, e diz a Inácia que o dinheiro que Yasmin pegou era para interromper uma gravidez..