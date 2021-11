CB Correio Braziliense

MALHAÇÃO: SONHOS

Globo - 17h52

Classificação indicativa: livre

Duca sofre com o golpe duro de Yuri, mas não desiste e acaba vencendo a luta. Heideguer desconfia do acordo de Lobão com Yuri e afirma a Henrique que romperá sua sociedade com o vilão após a final do Warriors. Cobra vence sua luta e desafia Duca para a final. Heideguer promete cumplicidade a Gael para resgatar Karina de Lobão.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

Globo - 18h27

Classificação indicativa: 10 anos

Pilar afirma a Samuel que tem um compromisso com Diego. Samuel estranha quando Pilar conta que Diego a aconselhou a vender a fazendo do pai para Matoso. Quinzinho desperta do coma desmemoriado. Tonico e Solano se tornam aliados. Nélio confessa seu amor por Dolores. Vitória acredita que Quinzinho finge ter perdido a memória. Pedro beija Teresa. Samuel garante a Diego que o afastará de Pilar.

PEGA PEGA

Globo - 19h38

Classificação indicativa: 10 anos

Ani?bal confessa que foi ele quem cortou os freios do carro de Mirella. Maria Pia conversa com Eric sobre o tempo em que gestou Bebeth, sem saber que a menina estava escutando. Maria Pia se nega a conversar com Bebeth. Athai?de consegue retirar a tornozeleira eletro?nica e se prepara para deixar o pai?s com Li?gia. Anto?nia avisa a Maria Pia que seus pais esta?o encrencados. Athai?de e Li?gia entram em seu jatinho particular.

Um Lugar ao Sol

Globo - 21h17

Classificação indicativa: 12 anos

O pastor salva a vida de Lara e Mateus, que acaba perdendo o carro para o bandido. Noca repreende a neta e a faz se livrar de todas as coisas de Christian. Renato/Christian se recusa a dar dinheiro para Ravi para sustentar Joy, afirmando que a moça está aplicando um golpe no rapaz. Bárbara vasculha as coisas do marido e encontra o bilhete com o endereço de Lara. Lara e Mateus ficam juntos. Rebeca e Cecília visitam Eva na casa de repouso.