SEU SIGNO HOJE

áries de 21/3 a 20/4

O grau de dificuldade que você experimentar não há de se tornar um foco de preocupação, porque isso apenas indica que seus pés estão no caminho escolhido, e que a cada momento

você tem de provar suas habilidades.

Touro de 21/4 a 20/5

Esqueça as obrigações, cuide delas, mas sem consagrar todo seu tempo. Reserve momentos para seu regozijo, para seu prazer, para praticar tudo que sua alma precisa para continuar acreditando que a vida vale a pena.

Gêmeos de 21/5 a 20/6

O que puder ser finalizado, há de ter prioridade neste momento. Porém, isso não é algo que aconteça automaticamente, você precisa despertar e colocar tudo às claras, para

definir as verdadeiras prioridades.

Câncer de 21/6 a 21/7

No meio de todas essas coisas e pessoas que povoam sua rotina se encontra disponível a chance de viver aventuras inusitadas, que proporcionem resultados benéficos. Olhe sua rotina com novos olhos, olhos que buscam.

Leão de 22/7 a 22/8

Ocupe somente uma parte do tempo aos assuntos materiais, para não se estender tanto nesses que acabem se transformando num foco de preocupação e ansiedade. Nada disso! Há mais vida para viver, tenha isso em mente.

Virgem de 23/8 a 22/9

Tome as iniciativas pertinentes para que, como resultado delas, você tenha mais acesso à alegria e a um estado de graça peculiar. O bem-estar está disponível, mas ocorre no meio de um cenário complicado e confuso.

Libra de 23/9 a 22/10

Mesmo que não seja possível você encontrar a companhia certa para compartilhar sua alegria, isso não deve se tornar uma nuvem que obscureça esse estado de graça. Se não houver ninguém para compartilhar, pior para o mundo!

Escorpião de 23/10 a 21/11

Se for possível, reúna as pessoas com que

sua alma se sente à vontade, porque transitando por entre elas, você irradiará seu brilho e magnetizará o que pretende resolver.

O dia é mágico, não faça por menos.

Sagitário de 22/11 a 21/12

Mantenha a bola no jogo, porque apesar

de este não ser seu momento melhor, ainda assim, se a bola estiver em jogo, você vai encontrar formas e estratégias para superar

as vicissitudes e seguir em frente.

Capricórnio de 22/12 a 20/1

No mundo das ideias, tudo é possível,

barato e rápido. No mundo concreto costuma

ser tudo o contrário disso. Equilibrar a

experiência de vida entre as ideias e a

devida realização, essa é a epopeia.

Aquário de 21/1 a 19/2

Alguns riscos são atraentes, porque são o preço a ser pago por satisfações que, de outra maneira, seria impossível experimentar. Tudo tem um preço, sua alma sabe disso, com certeza.

Escolha o preço que deseja pagar.

Peixes de 20/2 a 20/3

Bons momentos de compreensão mutua são impagáveis, e muito raros, portanto, quando acontecerem, faça o favor a si de aproveitar o movimento e colocar sobre a mesa os assuntos que, de outra maneira, provocariam conflito.