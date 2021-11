SEU SIGNO HOJE

CB Correio Braziliense

áries de 21/3 a 20/4

As peças que não se encaixam não são engrenagens, mas pessoas, por isso mesmo não se encaixam, porque fazem parte deste mundo e são afetadas pela onda de insanidade que se dissemina sem cessar pela alma do mundo.

Touro de 21/4 a 20/5

A ascensão é difícil, porque tudo parece estar contra você, inclusive a lei da gravidade, que dificulta. Porém, a ambição há de ser presença dominante nesta parte do caminho, e você fazer os sacrifícios necessários.5

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Diante das necessidades, a alma parece que sempre tem desejo de algo diferente, de algo que não se encontra disponível de imediato. O que de imediato você tem agora é o melhor cumprimento possível das obrigações.5

Câncer de 21/6 a 21/7

Expresse suas emoções, porque ainda que isso provoque conflitos, para você isso será melhor do que ficar com um sapo entalado na garganta. Há horas em que não dá para fazer cara de panorama, há horas que requerem expressão.

Leão de 22/7 a 22/8

Só você tem poder de mudar suas próprias crenças, pois, ninguém, não importando o quão esclarecedoras sejam as razões apresentadas, poderia fazer com que você as modificasse. Isso se aplica a todas as pessoas.

Virgem de 23/8 a 22/9

Há certos momentos em que não se pode esperar condições propícias para seguir em frente, mas fazer o necessário ainda que tudo seja adverso. É hora de seguir em frente com ousadia e espírito firme. Assim sim.

Libra de 23/9 a 22/10

Entre desejos e obrigações caminha a alma humana, sem saber ao certo o que seria melhor. Diante dos dilemas, não há nenhuma resposta simples, há apenas escolhas e, como você sabe, esse processo é sempre demorado.

Escorpião de 23/10 a 21/11

Você tem suas razões, as pessoas com que você discute têm as delas. Muitas dessas razões são, na verdade, crenças e, por isso, não há como a discussão dar em outra coisa que o impasse.

Será que vale a pena?

Sagitário de 22/11 a 21/12

Considere o seguinte, você se encontra numa posição mais vulnerável da que gostaria, e isso indica que seria necessário você recuar diante das discussões, em vez de seguir em frente arvorando suas razões.

Capricórnio de 22/12 a 20/1

Apesar de todo mundo reconhecer a necessidade de ser flexível e ter a mente aberta para aceitar as mudanças, próprias e do mundo, na prática todo mundo resiste a isso. Assim é que as mudanças são sofridas.

Aquário de 21/1 a 19/2

Seja por obrigação ou por gosto, de toda maneira há coisas que requerem atenção e que precisam ser solucionadas. Fazendo por gosto, o caminho é, com certeza, mais divertido, mas nem sempre isso está disponível.

Peixes de 20/2 a 20/3

Este é o momento mais propício para você enfrentar os assuntos difíceis que precisam ser discutidos, sem temor de quaisquer conflitos que decorram da atitude. Viver na paz e no sossego não há de tirar você do caminho.