SEU SIGNO HOJE

CB Correio Braziliense

áries de 21/3 a 20/4

Objetos e situações são fáceis de organizar, mas o fator humano continuará sendo imprevisível o suficiente para ameaçar seus planos. Apesar da imprevisibilidade, isso não é necessariamente ruim. É questão de se adaptar.

Touro de 21/4 a 20/5

Se as pessoas lhe apresentam conflito, procure não se retirar dessa vez nem tampouco achar que isso seja uma ofensa. Se as pessoas lhe apresentam conflito, se muna de argumentos e lute a boa luta do esclarecimento.

Gêmeos de 21/5 a 20/6

Este é um daqueles momentos em que sua alma percebe que não está no controle de coisa alguma, mas, paradoxalmente, isso não lhe provoca angústia, mas a abençoada sensação de que as correntes de vida apontam um bom destino.

Câncer de 21/6 a 21/7

Busque sua turma, se aproxime às pessoas que fazem você se sentir à vontade e que permitem que você se expresse com liberdade, sem que isso evoque respostas críticas ou de censura. Busque sua turma, ela existe.

Leão de 22/7 a 22/8

Sentir-se bem é uma necessidade vital para o ser humano, porém, ao mesmo tempo tudo parece se colocar contra esse destino. Cuide para continuar apostando suas fichas no bem viver, sem se distrair com as dificuldades.

Virgem de 23/8 a 22/9

As informações que você possui são valiosas o suficiente para que você escolha a dedo as pessoas com que irá conversar a respeito. Tenha isso em mente para não desvalorizar o que, de outra forma, ajudaria muito.

Libra de 23/9 a 22/10

É necessário colocar ordem nos recursos para você ter a tranquilidade de prever os movimentos dos próximos meses, e organizar sua vida para se ajustar ao que seja possível, sacrificando alguns desejos.

Escorpião de 23/10 a 21/11

Aproximar-se a tais ou quais pessoas não depende de simpatia ou magnetismo, mas de você respeitar os protocolos e agir dentro da etiqueta. Os rituais de aproximação entre as pessoas têm razão de ser. Respeite.

Sagitário de 22/11 a 21/12

Tudo acabou sendo muito diferente do que você tinha intenção e, por isso, neste momento de recolhimento sua alma precisa fazer um exame de consciência para verificar se estava sendo honesta a respeito das intenções.

Capricórnio de 22/12 a 20/1

Colocar tudo em ordem é a melhor pedida para este momento. Antes da execução é imprescindível que você tenha clareza a respeito de todos os instrumentos disponíveis, e de o quanto tudo precisa ser organizado.

Aquário de 21/1 a 19/2

Procure agir com flexibilidade, se dispondo a mudar seus planos ao menor sinal de que as coisas sejam diferentes de como você as tinha imaginado. A flexibilidade fará você ganhar tempo e agir com mais eficiência.

Peixes de 20/2 a 20/3

Tudo que hoje em dia você dá por sabido, houve um tempo no passado em que você não entendia. Agora acontece o mesmo, muito do que acontece e que deixa sua alma perplexa, no futuro será dado por sabido também.