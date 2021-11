SEU SIGNO HOJE

CB Correio Braziliense

áries de 21/3 a 20/4

De atrevimento em atrevimento, algo interessante terá de acontecer. Porém, neste momento não há garantia de nada, apenas de avançar algumas casinhas nesse jogo complexo que é o mistério da vida. Em frente.

Touro de 21/4 a 20/5

A harmonia nos relacionamentos não pode resultar do esforço individual de apenas uma das pessoas envolvidas. Ou todas as pessoas se dedicam a fazer os ajustes necessários, ou sempre haverá desequilíbrio entre elas.

Gêmeos de 21/5 a 20/6

É tentador você se acomodar no possível em vez de lutar pelo que parece impossível. É tentador, mas será decepcionante também, porque sua alma ficará com o gosto na boca de que poderia ter feito muito mais para realizar.

Câncer de 21/6 a 21/7

Quando os desejos e as necessidades andam lado a lado e em equilíbrio, esse é o melhor dos cenários, porém, é muito raro de acontecer. Enquanto isso, você precisa se debruçar sobre a equação para a resolver.

Leão de 22/7 a 22/8

É melhor você se dispor a mudar seus planos o tempo inteiro, porque ainda que esses sejam excelentes, você precisa ter em mente que o cenário do mundo é caótico e que isso obriga as pessoas a mudarem constantemente. É assim.

Virgem de 23/8 a 22/9

A impaciência não será boa conselheira, mas, também, como decretar paciência quando há tanto em jogo e tão pouca ajuda das pessoas envolvidas nesta parte do caminho? De certa maneira, a impaciência é legítima.

Libra de 23/9 a 22/10

Você não precisa se estressar imaginando o que se pode perder nem tampouco pelo que você deseja ganhar. O assunto é ir tocando a bola em frente e fazendo o melhor jogo possível, com o maior desapego possível pelos resultados.

Escorpião de 23/10 a 21/11

Sua alma é ciente de todas as mudanças que se tornaram necessárias, mas são tantas, que não sabe muito bem por onde começar. Enquanto isso, o caos avança e pressiona você para tomar decisões importantes.

Sagitário de 22/11 a 21/12

Ainda que tudo se mostre muito mais difícil do que você tinha imaginado, isso não significa que você tenha tomado todas as decisões erradas e que, por isso, sua alma esteja presa nos problemas. Suporte, vai passar.

Capricórnio de 22/12 a 20/1

Entre o ideal e o real, sua alma não precisa escolher, mas se esforçar para que aconteça a convergência entre os dois. É melhor você colocar para si objetivos difíceis de realizar do que se acomodar no adequado.

Aquário de 21/1 a 19/2

Suas aparentes loucuras não são nada além do que necessidades neste momento, em que o mundo anda todo de ponta-cabeça e, por isso, as loucuras são mais adequadas do que quaisquer outros comportamentos adequados.

Peixes de 20/2 a 20/3

Você precisa cuidar para que, dessa vez, as coisas não fiquem novamente, como tantas outras vezes, no entusiasmo das ideias, mas que se transformem em práticas que resultem em prosperidade. Sair das ideias para a prática.