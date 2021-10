JG Jéssica Gotlib

Análise preliminar determinou que a espada tem 900 anos - (crédito: JACK GUEZ / AFP)

O israelense Shlomi Katzin, morador do município de Atlit, na costa mediterrânea, foi dar um mergulho na praia perto da casa em que mora, no último sábado (16/10), e voltou com uma espada usada por um soldado das Cruzadas.