CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Internet)

(Globo, 15h15)

(One Day, EUA, aventura, 2011, 108 min) De Lone Scherfig. Com Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson.Em Um Dia, Emma (Anne Hathaway) e Dexter (Jim Sturgess) se conheceram na faculdade, em 15 de julho. Essa data serve de base para acompanhar a vida deles ao longo de 20 anos. Nesse período, Emma enfrenta dificuldades para ser bem sucedida na carreira, enquanto Dexter consegue sucesso fácil, tanto no trabalho quanto com as mulheres. Mesmo passando por diversas pessoas, a vida de ambos continua sempre, de alguma forma, interligada.