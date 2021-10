Preso vendedor de anabolizantes

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) prenderam, ontem, um homem por suspeita de manter um depósito e vender anabolizantes em todo o Distrito Federal. O acusado, que trabalhava como vendedor de uma loja de suplementos, pode responder por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Após monitoramento, os policiais conseguiram apreender grande quantidade de substâncias consideradas anabólicas. São dezenas de caixas, frascos e sachês. Até a última atualização dessa reportagem, o material estava sendo contabilizado.

Segundo as investigações, o material era revendido a várias pessoas do DF e mantidos na casa do suspeito, em Sobradinho. De acordo com o delegado à frente do caso, Eduardo Vides, os produtos teriam vindo supostamente do Paraguai. "Por esse motivo, vamos dar continuidade às investigações", afirmou.