DD Darcianne Diogo

(crédito: Darcianne Diogo/CB/DA.Press)

Após uma investigação minuciosa de quase dois meses, investigadores da Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com policiais rodoviários federais e membros do Ministério Público (MPDFT), prenderam, ontem, três traficantes que traziam cerca de uma tonelada de maconha do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. A droga apreendida gerou um prejuízo para o tráfico de aproximadamente R$ 5 milhões.

Essa é a quarta apreensão de drogas mais volumosa do ano, segundo a PCDF. Os três traficantes conhecidos da polícia foram presos em flagrante com dezenas de tabletes de maconha escondidos dentro de um carro da marca T-Cross. "Passamos a monitorar o grupo e, hoje, com o apoio da PRF e MPDFT conseguimos realizar a abordagem. Os entorpecentes tinham como destino a região de Santa Maria. De lá, seria difundido para outras cidades do DF", detalhou o delegado à frente do caso, Rogério Henrique.

Um dos presos na operação é apontado como o cabeça do grupo e responsável pelo financiamento das drogas. Todos os criminosos acumulam passagens criminais. De acordo com o delegado, para driblar a fiscalização e despistar a polícia, o grupo colocou café dentro do carro que transportava a droga na tentativa de disfarçar o forte odor da maconha.

O trio está preso e passará por audiência de custódia. Eles foram indiciados por tráfico de drogas e associação criminosa, crimes esses que podem chegar a 30 anos de prisão.

Integração

Leonardo Rodrigues, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do DF, destaca a integração das forças para o combate ao tráfico de drogas. "Há muitos anos participo de operações com a Cord. Como resultado, buscamos reprimir o tráfico. O trabalho conjunto é um benefício para todos e é uma apuração mais sensível e delicada", argumentou.

O promotor de Justiça da Promotoria de Entorpecentes, Luiz Humberto, também enfatizou a importância da integração policial. "Essa relação tem trazido algo diferente. Precisamos entender que juntos, o combate ao crime organizado se torna mais eficiente", pontuou.