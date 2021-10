Grupo de falsos médicos

CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press. )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT), prendeu, na quinta-feira (21/10), três pessoas suspeitos de integrar um grupo que aplicava golpe a familiares de pacientes internados em estado grave em hospitais de Brasília e de outros Estados do país. Ao menos, duas famílias brasilienses foram vítimas da ação criminosa. A polícia investiga mais 20 casos tentados no DF, além de ter evitado que outras duas depositassem dinheiro na conta da organização ilegal. Segundo a investigação, há fortes indícios que os criminosos também sejam integrantes do Comando Vermelho.

De acordo com a Polícia Civil, o chefe do grupo comandava a operação dentro do presídio de Mata Grande em Rondonópolis (MT) em parceria com um ex-companheiro de cela que estava em regime semi-aberto, com monitoramento eletrônico. A organização conta com outros integrantes que estão foragidos e que vitimaram duas pessoas nesta quarta-feira (20/10), em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O golpe consistia em obter dados de pacientes internados em estado grave, principalmente idosos, em diversos hospitais do país. Em seguida, um dos criminosos fazia contato telefônico com as famílias se passando por médicos com alta especialização e as induzia a efetuarem depósitos em contas bancárias de terceiros, informando urgente necessidade de exames e procedimentos médicos a serem realizados, por se tratar de caso de risco de morte.

Os familiares, desesperados, transferiam quantias em dinheiro aos autores, chegando até a fazerem empréstimos bancários. Com posse dos dados pessoais das vítimas, habilitam linhas telefônicas em nome delas e utilizam tais telefones para dar continuidade nas ações criminosas a fim de dificultar a investigação policial.

O grupo opera desde 2018 e cometeu mais de cem crimes, entre estelionatos contra idosos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa em todo Brasil. Se condenados, os investigados podem pegar mais de 50 anos.