Perdeu, playboy

Um universitário brasiliense aproveitou o acesso aos dados do cartão corporativo da entidade em que estagiava para fazer a festa. Lucas Pereira de Figueiredo, de 23 anos, pagou viagens para a praia, noitadas em boates sofisticadas, bebidas caras e importadas, além da mensalidade na academia e inúmeros deliverys de comida.



Tudo foi pago pelos cartões do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). Lucas era estagiário na área de tecnologia da informação da entidade e é acusado de copiar o número, a data de validade, o nome completo e o código de segurança das tarjetas.

A suspeita é que o jovem tenha aproveitado o livre trânsito em vários setores do Crea para ter acesso aos dados, de acordo com investigações da 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.

O estudante, que ficou conhecido nas redes sociais como estagiário ostentação, cursa o 3º semestre de análise e desenvolvimento de sistema e trabalhou no Crea entre 23 de novembro de 2020 e agosto deste ano. Segundo a polícia, Lucas furtou, inclusive, os tíquetes de vale-transporte das faxineiras da empresa.

O estagiário chegou a gastar R$ 332 em uma garrafa de uísque e viajar para o Rio de Janeiro. Lucas nunca escondeu a ostentação nas redes sociais e postou fotos nos pontos turísticos cariocas mais conhecidos. As informações foram apuradas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).



O jovem usou, ainda, o cartão corporativo para pagar passeios de bicicleta, noitadas em boates, bebidas caríssimas e o financiamento da criação do próprio site.

À polícia, Lucas confessou ter furtado seis notebooks da propriedade do Crea. Os equipamentos foram vendidos nas “feiras do rolo” de Ceilândia e Taguatinga. O dinheiro das vendas foi usado para comprar roupas de grife e mais viagens.