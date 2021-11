Morte por alergia de camarão

PM Pedro Marra

(crédito: Divulgação)

Uma mulher, 49 anos, alérgica a camarão, morreu de mal súbito, por volta das 1h06 de domingo (31/10), após comer o crustáceo. Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o óbito ocorreu na QNP 36, em Ceilândia Sul, próximo a uma madeireira. A equipe foi acionada às 10h08 para o prestar socorro no local.

A guarnição chegou ao local e encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. "Nosso socorro atuou com manobras de reanimação por 1h06min, mas, infelizmente, não conseguimos reverter. Senhora foi a óbito e o local ficou ao cuidado da Polícia Civil", diz a nota do CBMDF. De acordo com a corporação, a 23ª DP (Ceilândia Sul) cuidou da ocorrência.

A reportagem apurou que a mulher vivia em situação de rua há cerca de dez anos. Vilma ficava no estacionamento de um mercado da QNP 36, onde atuava como flanelinha. Ela morava com a família no conjunto G da quadra.

Em 11 de setembro de 2019, um garçom de 32 anos morreu depois de comer camarão durante a madrugada em um evento no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O homem era alérgico a camarão, mas disse a testemunhas que iria "arriscar" provar um prato de paella. Ele morreu com choque anafilático.