Briga termina com idoso agredido

SS Samara Schwingel JE Júlia Eleutério

(crédito: Amaro Junior/CB/D.A Press)

No Entorno do Distrito Federal, uma briga de vizinhos terminou com a agressão de um idoso. Caso ocorreu na Cidade Ocidental. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Goiás (PCGO), a compra de um aparelho de TV teria motivado a briga. A corporação investiga o caso.

A ocorrência foi registrada em 29 de outubro. À polícia, o idoso afirmou que se envolveu em uma briga com um vizinho que conhecia há muito tempo. O conflito teria se iniciado no condomínio em que moram quando uma terceira pessoa, amiga do autor do crime, ofereceu para o idoso uma televisão que, supostamente, era produto de furto. Por esse motivo, o idoso se recusou a comprar a TV.

Por isso, o agressor atacou a vítima com um pedaço de pau quando estava saindo do condomínio de moto. O idoso conseguiu fugir depois de ser bastante atingido. À polícia, afirmou que o agressor tem prática de negócio ilícito do drogas. A PCGO afirmou que investiga o caso.

Policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) deflagraram, em 25 de outubro, a operação Miquéias 7:6 e prenderam preventivamente um homem acusado de matar a própria mãe, 84 anos, que possuía deficiência física. Eulina Bispo de Freitas morreu após ficar em coma por dois dias no hospital.

Segundo as investigações, o feminicídio aconteceu depois de uma discussão dentro de casa entre o autor e a vítima. No dia das agressões, em 8 de outubro, o homem chegou em casa alterado e nervoso e, em ato de fúria, perguntou à mãe por que ela ainda não tinha morrido.