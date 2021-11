Adolescente morto ao sair de igreja

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

Uma adolescência interrompida pela brutalidade humana e pela criminalidade. Maicon Willian, de 15 anos, foi assassinado a facadas durante um assalto enquanto saía de um encontro de jovens em uma igreja evangélica, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na quinta-feira da semana passada. Familiares lamentaram a morte do jovem, que pretendia terminar os estudos para trabalhar e dar uma vida melhor à mãe e à avó.

Maicon foi até a igreja com o primo e o colega. O templo fica a poucos metros da residência do adolescente. Ao término do culto, os três caminharam por cerca de 1km para deixar o amigo em casa e, assim, retornar para a casa. Foi nesse momento que dois homens encapuzados e de máscara abordaram os jovens.

Ferido a facadas, Maicon chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.