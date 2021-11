Homem morre atropelado

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem, 40 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de quinta-feira (4/11). O acidente aconteceu na altura da 402, no Eixão Norte, por volta das 20h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima chegou a ser transportada para o Hospital de Base com traumatismo cranioencefálico, múltiplas fraturas nas pernas e nos braços e escoriações pelo corpo.

Segundo investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima é uma pessoa em situação de rua. Como o homem não possuía documentos pessoais no momento do acidente, a corporação não conseguiu localizar parentes. Inconsciente e instável, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Identificado como Adevan Rocha, o condutor da motocicleta de modelo Honda CG 150 Titan de cor preta, foi atendido e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), apresentando pequenos ferimentos na cabeça e no tornozelo direito. O motorista estava consciente, orientado e estável.

Durante o atendimento, uma das faixas de rolamento ficou interditada. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência empregando duas viaturas e oito militares. Quando a corporação chegou ao local, também havia uma equipe da Polícia Militar do DF (PMDF) realizando o isolamento e asegurança da cena. A PMDF aguardou a perícia.